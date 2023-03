Dekanat hat zwei neue Lektorinnen

Angelburg-Gönnern. Zwei neue Lektorinnen hat Dekan Andreas Friedrich am Samstag im Gottesdienst vor der Dekanatssynode in Gönnern für ihre Aufgabe beauftragt: Friederike Freifrau von Breidenbach zu Breidenstein aus Breidenstein und Cornelia Peter aus Wetzlar-Naunheim können nun in evangelischen Kirchengemeinden eigenständig Gottesdienste leiten.