Den richtigen Schnitt von Obstbäumen erlernen

Angelburg-Lixfeld. Für Samstag, 4. März, plant der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Angelburg einen Obstbaumschnittkurs für Anfänger und Fortgeschrittene. Los geht’s ab 9.30 Uhr im Lehrgarten neben der Gansbachtalschule in Lixfeld. Vermittelt werden grundlegende Gehölzschnitt-Techniken für den Hausgebrauch. Den Kursteilnehmern wird der Schnitt von Obstbäumen an Hochstämmen und Jungbäumen in der Praxis gezeigt und erklärt. Die Baumschnittexperten des Vereins informieren rund um den Obstbau, beispielsweise zu Pflanzenernährung, Pflanzenschutz, Erziehung und geeignetem Pflanzmaterial. Auf angemessene Kleidung und robustes Schuhwerk ist zu achten, Geräte und Werkzeuge müssen vorab auf ihre Funktionstüchtigkeit und Sicherheit überprüft worden sein. Die Teilnahme ist kostenlos und nicht auf OGV-Mitglieder beschränkt.