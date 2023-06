Ehrenmedaille für zwölf Jahre Unterstützung

Abschied nahm an diesem Abend aber nicht nur der Bürgermeister, sondern auch der Gemeindejugendfeuerwehrwart. Felix Luy hatte dieses Amt zehn Jahre lang inne und gab nun seinen letzten Bericht in dieser Funktion ab, in dem er unter anderem auf die Bedeutung der Jugendfeuerwehr für die Zukunft der Einsatzabteilung verwies. So konnten allein im vergangenen Jahr drei Mitglieder aus der Nachwuchs- in die Einsatzabteilung übernommen werden.