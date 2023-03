Elf Gruppen bieten mitreißende Tanzshow

Angelburg-Lixfeld. Auf jede Menge mitreißende und schwungvolle Tanzeinlagen dürfen sich die Besucher am kommenden Samstag, 25. März, im Gemeindlichen Zentrum in Lixfeld freuen. Dorthin lädt die Jazztanzgruppe „Blue Swallows“ des Fußballvereins zu ihrem mittlerweile vierten Blue-Swallows-Tag ein. Ab 17 Uhr stehen dabei nicht nur die Gastgeberinnen und ihre Nachwuchsgruppe „White Swallows“ auf der Bühne. Auch aus den umliegenden Orten haben sich etliche Tanzgruppen angemeldet und sorgen damit für ein abwechslungsreichen und hochdynamisches Programm. Insgesamt elf Gruppen treten auf – darunter nicht nur Jazztänzer, sondern auch Show- und Hip-Hop-Tänzer sowie Trachtentänzer. Der Blue-Swallows-Day bildet zugleich auch den Auftakt zum Jubiläumsjahr des Muttervereins. Denn der SSV Lixfeld feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen mit vielen verschiedenen Veranstaltungen.