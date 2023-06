FC Angelburg feiert Saisonabschluss

Angelburg-Gönnern. Der FC Angelburg lädt alle Mitglieder, Spieler, Betreuer, Schiedsrichter, Gönner und Freunde des Vereins zur Jahresabschlussfeier der Saison 22/23 ein. Die Feier findet am Samstag, 3. Juni, nach dem letzten Heimspiel gegen Wommelshausen/Dernbach am Sportgelände Gönnern statt und beginnt gegen 17.30 Uhr. Mit der Feier soll auch die Meisterschaft in der A-Liga und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisoberliga gefeiert werden.