Frechenhäuser Ortsbeirat sucht Betreiber für SB-Automaten

Um den Bürgern aber zumindest die Möglichkeit zu geben, sich mit grundlegenden Lebensmitteln versorgen zu können, will der Ortsbeirat dem Beispiel vieler andere Orte folgen, wo bereist solche Automaten stehen. Als Beispiele führten sie etwa Bottenhorn oder auch den Selbstbedienungsautomaten vor der Metzgerei Meissner in Breidenbach an, der sehr rege genutzt werde.