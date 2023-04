Gönnerns Grundschüler basteln Nistkästen

Angelburg-Gönnern. In der Grundschule Gönnern hat der Vogelschutzverein Gönnern mit der 3. und 4. Klasse Nistkästen gebaut. Mit dabei war auch Lehrerin Katja Sporleder. 22 Kästen konnten die Schüler mit nach Hause nehmen. Passend zum Bau der Kästen fing dazu eine Kohlmeise an, ihr Nest im Videonistkasten des Vereins zu bauen. Die Kinder konnten Reiner Haffer, Vorsitzender des Vereins, Fragen stellen. Dabei ging es um den besten Ort für den Kasten bis zum Futter für die Jungvögel. Die Aufzucht der Tiere können die Kinder dann live erleben. „Das Holz für die Kästen hat das Spannbetonwerk gespendet, das restliche Material der Verein“, so Reiner Haffer.