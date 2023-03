Heimatstube lädt zur Zeitreise ein

Angelburg-Gönnern. Das Ausstellungsteam „Unser Dorf“ in Gönnern öffnet am Sonntag, 19. März, die Heimatstube im Bürgerhaus. Von 14 bis 17 Uhr können die Besucher dort anhand zahlreicher Bilder und Dokumente in die Vergangenheit ihres Ortes eintauchen. Zu sehen gibt es Dorfbilder aus den vergangenen 130 Jahren – darunter von Familien beim Arbeiten und Feiern, von Schule, Sonntagsschule und Kindergarten, Bauernhöfe und Gebäude sowie von der Bahngeschichte zwischen 1911 und 1974. Neben den Bildern sind auch einige Exponate und Dokumente wie zum Beispiel Bergwerksberichte zu sehen.