In Angelburg gib's verdientes Lob für die treue Mitarbeit

Dabei stünden stets unterschiedliche Lebensläufe und persönliche Geschichten im Vordergrund, wie Geschäftsführer Rolf Heinecke im Rahmen der offiziellen Feierstunde betonte: "Jedes Jahr bin ich aufs Neue beeindruckt, wie spannend die Werdegänge unserer Jubilarinnen und Jubilare sind." Er kenne sie alle seit Jahrzehnten und wisse, mit wie viel Engagement, Motivation und Herzblut sie jeden Tag ihren Job machten. Auf eine besonders lange Zeit in den Unternehmen kann Jürgen Künkel zurückblicken: 1968 kam er für seine Ausbildung an Bord und ist dem Unternehmen seither in verschiedenen Funktionen treu geblieben. Nun wurde er in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.