In Frechenhausen wird das Ehrenamt gewürdigt

Ortsvorsteher Heinz Ludwig Interthal (2.v.l.) und Bürgermeister Jörg Schwarz (3.v.l.) übergeben die Ehrenamtspauschale an (v.l.) Nils Gärtner (Burschenschaft), Hilde Guthermuth, Gabriele Graf-Weber (Frauen- und Mächenchor) und Nils Kretzer (Jugendfeuerwehr).

Die Ehrenamtspauschale des Kreises Marburg-Biedenkopf geht in Frechenhausen an eine Einzelperson und drei Vereine. Warum das so ist.