Kinder pflanzen Apfelbaum

"Natur zum Anfassen" lautet das Motto in der kommunalen Kindertagesstätte Angelburg, das täglich gelebt wird. So auch dieser Tage, als die Mädchen und Jungen gemeinsam mit ihren Erzieherinnen den Apfelbaum pflanzten. Mit dem Apfelbaum im Vorgarten können die Kleinen nun vom Fenster aus beobachten, wie sich ein Baum im Laufe der Jahreszeiten verändert. "Wichtig ist es uns, dass die Kinder Achtung vor der Natur zeigen. Es ist die Aufmerksamkeit für das Leben an sich", sind die Kita-Erzieherinnen überzeugt. Gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein soll dann auch im Rahmen des Projektes "Von der Blüte zum Saft" im kommenden Jahr der Apfel bei den Kindern in den Mittelpunkt rücken.