Kinder- und Familienfest im Jahrmarktstil

Angelburg-Lixfeld. „Jeden Monat eine Veranstaltung“, lautet das Motto bei den Feierlichkeiten zum 110-jährigen Bestehen des SSV „Schwalbe“ Lixfeld in diesem Jahr. Nach dem Auftakt der Jazztanzgruppe „Blue Swallows“ im April, steht im Mai ein großes Kinder- und Familienfest an. Zu diesem lädt die Damengymnastik-Gruppe für Samstag, 13. Mai, ab 14 Uhr in das Gemeindliche Zentrum ein. Das Fest soll wie ein großer Jahrmarkt mit verschiedenen Attraktionen aufgezogen werden: Zauberdarbietungen erwarten die Besucher ebenso wie Tanzvorführungen der Jugendgruppe „White Swallows“, ein großes Kuchenbuffet und Kinderschminken. An das Familienfest schließt sich um 18 Uhr eine Kinderdisco für Kids zwischen 7 und 14 Jahren an. Dort gibt es leckere Cocktails und natürlich jede Menge Musik und Tanz.