Lixfelder Ortsdurchfahrt soll sicherer werden

Unter anderem hatte der Ortsbeirat in seiner Februar-Sitzung gefordert, die Ampelanlage künftig so zu schalten, dass diese für den Verkehr dauerhaft Rot anzeigt und nur auf Grün schaltet, wenn die sich nähernden Autos langsamer als 50 km/h fahren. Dabei hatten die Ortsbeiratsmitglieder auf Beispiele aus anderen Orten verwiesen, in denen es eine solche Ampelschaltung gebe.