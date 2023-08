Lixfelder „Schwalben“ schicken 100 Teilnehmer auf Tour

Das Angebot der Radstrecken sei in diesem Jahr deutlich besser angenommen worden als im vergangenen, betonte Arne Müller. Fast die Hälfte aller Teilnehmer des Wandertages sei mit dem Rad unterwegs gewesen. „Letztes Jahr war das nur einer“, ergänzte er. Und auch mit der gesamten Beteiligung an dem Wandertag zeigte sich der Vorsitzende zufrieden. Mit gut 100 Teilnehmern waren es mehr als doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.