Michaela Reh ist neue stellvertretende Ortsgerichtsvorsteherin

Angelburg/Biedenkopf. Michaela Reh ist zur neuen stellvertretenden Ortsgerichtsvorsteherin des Ortsgerichts Angelburg II (Frechenhausen und Lixfeld) ernannt worden, teilt das Amtsgericht Biedenkopf mit. Die Direktorin des Amtsgerichts Biedenkopf, Jutta Dreisbach, vereidigte sie am 27. Juli nach Paragraf 72 des Hessischen Beamtengesetzes und dankte ihr dafür, dass sie ihre Freizeit für das Gemeinwohl ehrenamtlich zur Verfügung stelle. Ortsgerichte seien eine rein hessische Einrichtung und somit einmalig in Deutschland, erläuterte sie. Mit allein 18 Ortsgerichtsbezirken im Amtsgerichtsbezirk Biedenkopf bilden diese mit ihrer Tätigkeit eine wichtige Grundlage für einige gerichtliche Verfahren. Lebenserfahrung, Unbescholtenheit und Anerkennung seien wichtige Eigenschaften eines Ortsgerichtsmitgliedes. Michaela Reh wohnt in Lixfeld und ist von Beruf Verwaltungsfachangestellte bei der Gemeinde Eschenburg. Sie ist auch kommunalpolitisch aktiv im Gemeindevorstand der Gemeinde Angelburg. Reh betonte, für sie sei es eine Pflicht ehrenamtlich tätig zu sein, sie freue sich über die neue Herausforderung und möchte durch transparentes Gestalten das Zusammenleben in der Gemeinde bereichern. Angelburgs Bürgermeister Jörg Schwarz (parteilos) überbrachte die Glückwünsche seitens der Gemeinde. Er sei froh, dass mit Frau Reh eine engagierte und sehr kompetente Ergänzung des Ortsgerichts gefunden wurde.