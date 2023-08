Netzwelt: Video über Angelburger Paddy Kroetz geht viral

Angelburg-Gönnern. Döner, Tankstelle, Friseur: Viel mehr gibt es in Gönnern nicht. Und doch ist in dem kleinen Angelburger Ortsteil ein Promi aufgewachsen: Paddy Kroetz stand 19 Jahre lang beim Privatsender „Super RTL“ vor der Kamera und war unter anderem Moderator der Kindersendung „Toggo TV“ . Doch was macht der ehemalige TV-Star eigentlich heute? Das hat sich Youtuber Aaron Troschke gefragt und Paddy Kroetz im Hinterland besucht. Im Video „ENTLASSEN nach 19 Jahren von SUPER RTL. Was macht eigentlich PADDY KROETZ?“ erzählt der Angelburger, wie er es trotz Stotterns ins Fernsehen geschafft hat und was er heute macht. Das Video wurde innerhalb einer Woche bereits 1,2 Millionen Mal aufgerufen.