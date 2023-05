Ortsbeirat Gönnern trifft sich am 30. Mai

Angelburg-Gönnern. Die Anfrage des Fördervereins der Gansbachtalschule zur Unterstützung eines Zirkusprojekts ist eines der Themen, die der Ortsbeirat Gönnern in seiner nächsten Sitzung behandelt. Diese findet am Dienstag, 30. Mai, um 19.15 Uhr im Bürgerhaus statt. Außerdem bespricht das Gremium Verkehrssicherungsmaßnahmen in Form einer zusätzlichen „Überwachungstafel“ für den Ortsteil und den Sachstand zum Bürgerhaus.