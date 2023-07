Ortsbeirat tagt in Lixfeld

Angelburg-Lixfeld. Den jeweiligen Sachstand zu den Möglichkeiten der Geschwindigkeitskontrolle des Fahrzeugverkehrs in Lixfeld sowie der Neugestaltung des „Parks“ auf der „Insel“ diskutiert der Ortsbeirat von Lixfeld in seiner nächsten Sitzung. Diese findet am Dienstag, 18. Juli, um 19 Uhr im Gemeindlichen Zentrum Lixfeld statt. Weitere Themen sind die Parksituation am Gemeindlichen Zentrum und öffentliche Flächen und Gehwege im Ortsbereich, eine Spende für die Dachsanierung der Kirche und Vorschläge für die diesjährige Ehrenamtspauschale des Kreises.