Ortsbeirat unterstützt Zirkusprojekt und Brandopfer

Angelburg-Lixfeld. Zum einen hatte der Förderverein der Gansbachtalschule nach einem Zuschuss für das Zirkus-Projekt im Oktober angefragt. Dabei kommt der Kinderzirkus „Rondell“ nach Lixfeld und studiert innerhalb einer Woche mit den Kindern ein buntes Showprogramm mit Akrobatik, Tierdressuren und Clownereien ein. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 14.000 Euro, die nahezu ausschließlich über Spenden finanziert werden müssen. Der Ortsbeirat Frechenhausen hatte in seiner letzten Sitzung bereits 350 Euro dafür bewilligt. Dem schlossen sich die Nachbarn aus Lixfeld nun mit einer Summe in Höhe von 500 Euro an. Zum anderen beschlossen die Ortsbeiratsmitglieder, die selbst ins Leben gerufene Spendenaktion für die Opfer des Hausbrands an Ostern mit eigenen Mitteln zu unterstützen. Dabei einigte sich das Gremium auf einen Betrag von je 500 Euro für jede der beiden betroffenen Familien. Bislang seien bei dem Spendenaufruf rund 2600 Euro zusammengekommen, teilte Ortsvorsteher Matthias Beck mit.