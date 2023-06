Pfusch am Bau sorgt für Kopfschütteln

Zum Thekenraum teilte Stephan Gessner mit, dass eine Fachfirma den Abfluss überprüft und gespült habe. Hier gab es Bedenken, dass Wasser von dort in die darunter gelegene Kegelbahn gelangt. „Das kann nach der Überprüfung ausgeschlossen werden“, sagte Gessner. Stattdessen zeigte sich nach dem Abbau der Theke und dem Öffnen des Bodens, dass dort ein offenes Fallrohr verbaut wurde. Höchstwahrscheinlich sei die Feuchtigkeit aus dem Thekenraum darüber in den anderen Raum gelangt. Dirk Müller regte für die Theke an, diese um 90 Grad zu drehen, sodass Gäste, die aus dem Saal in den Thekenraum treten, direkt davor stehen. Dadurch entstehe mehr Platz vor der Theke. Zudem legte der Orstbeirat fest, dass es künftig keine Zapfanlage mehr geben solle, sondern nur noch einen Durchlaufkühler.