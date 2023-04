Sängerinnen wollen den Frühling wecken

Angelburg-Frechenhausen. Im Januar hatte der Frauen- und Mädchenchor Frechenhausen das Projekt „Voices Angelburg“ gestartet, um nach der Corona-Pause mit vollem Elan und neuen Mitstreitern durchzustarten. Die ersten Früchte dieses Aufrufs präsentieren die Sängerinnen am Samstag, 22. April, ab 19.30 Uhr bei einem Frühlingskonzert in der evangelischen Kirche Obereisenhausen. Gemeinsam mit den Gastchören des MGV Salchendorf und der Chorgruppe „Piccolo“ aus Frechenhausen stimmen sie Lieder an, die Lust auf den Frühling und das Erwachen der Natur machen sollen. Karten sind im Vorverkauf für 10 Euro bei der Bäckerei Pitzer in Gönnern sowie bei allen Sängerinnen erhältlich. Im Eintrittspreis sind Snacks und Fingerfood nach dem Konzert inbegriffen.