Schießen, töpfern, Winnetou erleben

Angelburg. Auch in diesem Jahr brauchen die Kinder in der Gemeinde Angelburg während der Sommerferien keine Langeweile zu fürchten. Ein umfangreiches Ferienspielprogramm, das sich über die gesamten sechs Wochen erstreckt, bietet auch all jenen, die nicht in den Urlaub fahren, viele Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben.