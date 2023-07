Schützenverein Gönnern hat neue Herrscher

Bevor der Erste Vorsitzende Manuel Märte den alten und neuen Hofstaat zur Bühne bat, fragte er: „Wusstet ihr eigentlich, dass es bereits vor dem jetzigen schon einmal einen Schützenverein in Gönnern gab?“ Der genaue Zeitraum sei leider nicht mehr nachvollziehbar. Aber im Hinterländer Anzeiger habe es im Jahr 1926 eine Anzeige gegeben, in welcher der Schützenverein zum Preisschießen einlade. „Vermutlich hat sich dieser Verein durch die Umstände des Zweiten Weltkrieges aufgelöst, was schade ist. Denn sonst hätten wir mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert“, so Märte.