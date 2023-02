Kommentar zur Wahl in Angelburg: Schwächen genutzt

Dass es unter der Oberfläche nicht immer so gut läuft, war aber immer stärker deutlich geworden, nicht zuletzt bei der Podiumsdiskussion in Angelburg. Aber es vergeht auch kaum eine Ortsbeiratssitzung, in der nicht über den fehlenden Rückhalt aus dem Rathaus geklagt, in der nicht kritisiert wurde, dass Wünsche aus den Ortsteilen nicht umgesetzt werden.