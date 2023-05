Senioren fahren an den Rhein

Angelburg. Der Seniorenrat Angelburg lädt für Mittwoch, 31. Mai, zu einem Tagesausflug nach Köln ein. Geplant sind eine Besichtigung des Doms, eine Schifffahrt auf dem Rhein sowie Zeit zur freien Verfügung. Der Bus fährt an diesem Tag um 8.45 Uhr in Gönnern, um 9 Uhr in Frechenhausen und um 9.10 Uhr in Lixfeld ab. Mit der Ankunft in Köln wird gegen Mittag gerechnet. Die Rückfahrt soll um 16.30 Uhr angetreten werden, sodass die Teilnehmer um 19 Uhr wieder in ihren Heimatorten sind. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person. Interessenten werden gebeten, sich bis zum 25. Mai bei Anneliese Paul unter 06464-5932 anzumelden.