Unfall in Frechenhausen: Verursacher hat 1,6 Promille

Angelburg-Frechenhausen. Die Polizei hat weitere Ermittlungsergebnisse zum Frontalzusammenstoß zweier Autos am Samstagmittag in Frechenhausen veröffentlicht. Der Beifahrer des Unfallverursachers hatte sich vom Ort des Geschehens entfernt, war nach Angaben der Polizeipressestelle aber nach einem Hinweise des Fahrers an anderer Stelle angetroffen worden. Da er nicht direkt am Unfallhergang beteiligt gewesen sei, habe die Polizei jedoch nur überprüft, ob er verletzt wurde.