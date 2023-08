Volle Konzentration am Lasergewehr

Ihr ist es ein Anliegen, dass Kinder und Jugendliche den Schießsport in einer zwanglosen Atmosphäre unter Gleichaltrigen kennenlernen können. Sie ist überzeugt, dass der Schießsport die Konzentration in der Schule fördert. In manchen Orten gebe es inzwischen sogar Projekte zwischen Schulen und Schützenvereinen.