Wandertag in Frechenhausen lockt nur 75 Teilnehmer an

In der Spitze hatten die „Möwen“ in der Vergangenheit bis zu 200 Wanderer mobilisieren können. Dass diese Zahlen heute nicht mehr erreicht würden, habe sicherlich viele Gründe, betonten die beiden. Zum einen gebe es mittlerweile mehrere weitere Wandertage in der Umgebung, die sich ein Stück weit die Teilnehmer gegenseitig abnehmen. „Als wir mit dem Volkswandern anfingen, kamen die Leute teilweise aus Marburg, um mitzumachen“, betonte Interthal.