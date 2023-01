Was sagen Angelburgs Bürgermeisterkandidaten zum Sanierungsstau?

Das Bürgerhaus in Gönnern müsste saniert werden. Angelburgs Bürgermeister Thomas Beck sagt, die Verwaltung gehe das Projekt so schnell wie möglich an. Jörg Schwarz, der bei der Bürgermeisterwahl am 12. Februar gegen Beck antritt, sagt, die Gemeinde brauche für solche Sanierungsprojekte viel zu lange. (© Sascha Valentin)