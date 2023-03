Weniger Geld für Bauhof-Erweiterung in Angelburg

Die drei Fraktionen im Angelburger Gemeindeparlament haben die Mittel für die Erweiterung des Bauhofs in Gönnern von 100.000 auf 50.000 Euro gekürzt. Dafür wird mehr Geld in die Straßensanierung und die Erneuerung der Brücke in Gönnern gesteckt. (© Sascha Valentin)