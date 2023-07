Womelsdorf: Warten auf konkretes Signal

Man hat sich in Angelburg und Steffenberg auf den Weg gemacht, das mit dem Zweckverband zu gestalten. Da können wir jetzt nicht sagen, wir zaubern uns eine neue Partnerschaft. Ziel war, das mit kommunaler Organisation zu gestalten. Wir als Landkreis können das nicht. Das lassen die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht zu. Von daher war das der Weg, den der Kreistag gewählt hat. Und wenn man mit mehreren Partnern am Tisch ist, kann man sagen, wir würden jetzt gerne den nächsten Schritt machen. Aber natürlich ist auch ein gewisses Risiko für die kommunale Ebene dabei. Ich glaube, das ist die Diskussion, die vor Ort geführt wird. Da ist es schwierig zu sagen, ‚Ihr müsst jetzt aber‘. Man muss ein gewisses Verständnis dafür haben, dass sich zwei Kommunen in einem Zweckverband verständigen. Wir haben, wie gesagt, viele Gespräche geführt, werden jetzt das nächste führen. Wir versuchen, was unsere Möglichkeiten angeht, das anzuschieben, auch mit der Unterstützung unserer Mitarbeiter. Aber am Ende muss die Entscheidung vor Ort getroffen werden.

Falls die Verbandsversammlung nach fünfjähriger Diskussion sich rauszieht – würde der Landkreis sich eine neue Kommune als Partner suchen?

Es gibt ja schon Aktivitäten in Kirchhain und Neustadt, und in der Art auch in Marburg. Das ist aber jeweils in der Trägerschaft anders organisiert als es in Angelburg und Steffenberg die Idee war. Wenn wir feststellen, dass die Patientenströme so sind, dass es gut wäre, das in dieser Region zu machen, dann gehen wir erst mal nicht an andere Partner. Die brauchen wir vor Ort. Es gibt ein Bewusstsein für die Problematik. Es gibt aber unterschiedliche Ansichten zur Lösung. Wir haben klargemacht, dass wir glauben, dass es gut ist, dass mit öffentlicher Beteiligung zu machen und nicht allein einem Privaten ins Spiel zu lassen. Was passiert, wenn das nicht gemacht wird: Das ist eine neue Rahmenlage, mit der man sich dann beschäftigen machen muss. Wir haben nicht die Liegenschaft vor Ort, um dort selbst etwas mit einem Träger zu entwickeln. Wir würden dann weiter unterstützen. Die Frage des Scheiterns stellt sich aber für mich noch nicht. Am Ende muss der Zweckverband sich mit der Frage beschäftigen. Wenn dieses Modell nicht funktioniert, müssen wir gemeinsam mit den Kommunen die nächsten Schritte überlegen. Es gibt ja einen Bedarf, und den müssen wir lösen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat ja gesagt, da muss etwas gemacht werden und ein medizinisches Versorgungszentrum sei eine gute Lösung.