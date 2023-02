1100 Euro für die Osteuropahilfe

Thomas Scheld, Vorsitzender der Osteuropahilfe mit Sitz in Siegbach, und Heidi Jung nahmen die Zuwendung entgegen. Scheld berichtete, dass der Verein viele Hilfsprojekte vor allem in Rumänien umsetze. Im Kinderheim Bethania in Uricani seien derzeit 18 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 18 Jahren untergebracht. In den vergangenen Jahren seien etwa 100 Kinder dort aufgewachsen. Das Ziel sei, die Kinder und Jugendlichen, die vielfach aus schwierigen Familienverhältnissen stammen, auf ihr zukünftiges Leben so gut wie möglich vorzubereiten.