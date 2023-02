12.000 Abfahrten auf dem Flowtrail

In diesem Jahr steht am 1. April die erste Veranstaltung mit der Eröffnung des neuen Übungsparks, des überarbeitenden Flowtrails und des neuen Enduro-Trails an. Start des Kinder- und Jugendtraining ist am Dienstag, 4. April, um 17.30 Uhr am Übungspark. es findet dann wöchentlich dienstags statt. Der Rennsport im FSC soll mit Veranstaltungen im Bereich Mountainbike und Cyclocross vorangetrieben werden. Für die Kinder- und Jugendgruppe ist eine gemeinsame Vorbereitung und Teilnahme auf das Endurorennen in Hatzfeld ein Saisonziel.