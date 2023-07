175 Jahre Kirchengemeinde Bottenhorn

Bad Endbach-Bottenhorn. Ihr 175-jähriges Bestehen feiert die Evangelische Kirchengemeinde Bottenhorn am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juli. Im Festgottesdienst zur Eröffnung des Festwochenendes am Samstag um 18 Uhr wird auch das zehnjährige Ordinationsjubiläum von Pfarrerin Katrin Simon nachgefeiert. Musikalisch gestalten der Kirchenchor, Gitarrist Rolf Weinreich und Kirchenmusiker Holger Staus den Gottesdienst in der evangelischen Kirche mit. Im Anschluss beginnt das Gemeindefest mit einer Sommerparty, Live-Musik von „Die 2wo & 1ne“ und Aktionen für Groß und Klein rund um das Gemeindehaus. Am Sonntag um 10.30 Uhr werden die Feierlichkeiten mit einem Familiengottesdienst unter dem Motto „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ in der evangelischen Kirche fortgesetzt. Der Gottesdienst für Jung und Alt wird unter anderem von den Kindern und Erzieherinnen des evangelischen Kindergartens Heidenest mitgestaltet.