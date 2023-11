30 Jahre Kirchenmusik 

Holger Staus ist seit 1993 als Kirchenmusiker für die Evangelische Kirche in Bottenhorn tätig und spielt seit dem nicht nur Sonntag für Sonntag die Orgel bei den Gottesdiensten in den Evangelischen Kirchen in Bottenhorn und in Dernbach, sondern ist darüber hinaus als Organist bei Kasualien und besonders bei Hochzeiten und Beerdigungen weit über die Kirchengemeinde Bottenhorn tätig. Er unterstützt mit seiner Musik viele Kirchengemeinden im Evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach, aber auch in der Pfarrei St. Elisabeth an Lahn und Eder .