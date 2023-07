41. Burgfest in Dernbach

Bad Endbach-Dernbach. Am Wochenende des 29. und 30. Juli veranstaltet der SV „Flottweg“ Dernbach die 41. Ausgabe seines Burgfestes in der Burgstraße „unterm Kastanienbaum“. Für Essen, Getränke und Musik ist jeweils gesorgt. Am Samstag laden die Fußballer dort ab 18 Uhr zum Dämmerschoppen ein. Am Sonntag beginnt ab 10.15 Uhr ein Frühschoppen. Und nachmittags ab 15 Uhr werden den Gästen auch Kaffee und Waffeln angeboten. Zudem gibt es Unterhaltung für die Kinder.