45 regionale Aussteller präsentieren sich in Bad Endbach

Am Wochenende fand die 15. Bad Endbacher Gewerbeschau statt. Neben 45 Dienstleistern und Gewerbetreibenden hatte der Gewerbeverein ein Rahmenprogramm um die Ausstellung herum gestrickt, das neben politischen Podiumsdiskussionen auch ein Rave am Samstagabend und einen Gottesdienst am Sonntagmorgen bot.