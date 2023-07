Abschlussveranstaltung Naturparkplanung

Bad Endbach. Der Naturpark Lahn-Dill-Bergland will seine Planung für die nächsten zehn Jahre aufstellen. Gemeinsam mit dem Büro Bischoff & Partner und Akteuren aus den Bereichen Naturschutz, Forstwirtschaft und Landschaftspflege sowie Tourismus und Nachhaltige Bildung wurden in Workshops Schwerpunkte der Naturparkarbeit definiert und Projektideen gesammelt. Die Ergebnisse sollen nun vorgestellt werden. Am Donnerstag, 13. Juli, von 18 bis circa 20.30 Uhr findet im Kursaal der Gemeinde Bad Endbach, Herborner Str. 1, die Abschlussveranstaltung zur Naturparkplanung statt. Ab 17.30 Uhr sind Interessierte willkommen. Ab 18 Uhr werden die Ergebnisse der Workshops und Expertengespräche und die Schwerpunkte der Naturparkentwicklung für die nächsten 10 Jahre vorgestellt. Danach kann man sich bei einem kalten Getränk austauschen. Anmeldung telefonisch unter 02776-80115 oder per E-Mail an info@lahn-dill-bergland.de.