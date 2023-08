Aus Mäusebrei schaffen Bad Endbacher Kinder neues Papier

„Damit etwas Neues entsteht, muss das Alte erst einmal klein gemacht werden – das ist wie in einer Recyclingfabrik“, erklärt Timo Leischner. Deshalb nehmen die Kinder zunächst das Altpapier in die Hand. Sie zerreißen die Zeitungen und werfen die Schnipsel in mit Wasser gefüllte Behälter. Dann kommt der Stabmixer zum Einsatz. Das Gerät zerkleinert die Papierfetzen noch einmal.