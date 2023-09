Bad Endbach will mobile Löschwasserversorgung

Bei Waldbränden wie im vergangenen Jahr bei Schönstadt muss Wasser auch in abgelegenes Gelände gebracht werden.

Bei Waldbränden wie im vergangenen Jahr bei Schönstadt muss Wasser auch in abgelegenes Gelände gebracht werden.

Wenn der Wald brennt, muss Wasser in abgelegene Gebiete gebracht werden. Bad Endbach will sich deshalb an einem Projekt des Kreises beteiligen. Es gab auch Kritik.