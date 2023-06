Baumaßnahmen am Tretbecken in Günterod abgeschlossen

Bad Endbach-Günterod. Nach dreijähriger Bauzeit konnte die Sanierung des Tretbeckens in Günterod erfolgreich abgeschlossen werden. Das teilt Bad Endbachs Bürgermeister Julian Schweitzer (SPD) mit. Das Tretbecken ist eins von drei Tretbecken in der Gemeinde Bad Endbach, das durch eine Quelle gespeist wird. Aufgrund der trockenen Sommer in den vergangenen Jahren wurden Tretbecken, welche aus dem allgemeinen Leitungsnetz gespeist werden, immer mal wieder außer Betrieb genommen. Diese Tatsache mache die Sanierung des Tretbeckens in Günterod nochmal wertvoller, findet Schweitzer.