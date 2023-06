Besuchsdiensttag beim Evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach

Im weiteren Verlauf des Nachmittags befassten sich die Teilnehmer damit, wie ihre Runden in den Gemeinden „aufgestellt“ sind, wie sich der Kontakt und die Zusammenarbeit mit dem Pfarrer darstellt und was für die Arbeit wünschenswert wäre. In Arbeitsgruppen sprachen die Besuchsdienstler dann über ihre Erfahrungen und tauschten Tipps aus der Praxis aus.