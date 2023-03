Biker starten in die neue Saison

Bad Endbach. Der Motorradclub „Roadrunner“ Bad Endbach startet in die neue Saison. Am Samstag, 8. April, treffen sich die Teilnehmer der Saisoneröffnungsfahrt um 11 Uhr am Clubraum an der Schutzhütte Bad Endbach (Auf dem Hohland). Mitfahren kann jeder, der Lust und Laune hat. Geplant ist eine Tour von zirka 150 bis 180 Kilometern, sodass die Biker gegen 14.30/15 Uhr wieder zurück sind und danach noch Zeit für gemeinsame Benzingespräche und eine Erfrischung ist. Wer mitfahren will, sollte mit vollem Tank Schutzhütte kommen, damit die Tour direkt starten kann. Bei sehr schlechtem Wetter (Dauerregen, Kälte) fällt der Motorradausflug aus.