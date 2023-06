Blut spenden in Hartenrod!

Bad Endbach-Hartenrod. Wenn urlaubsbedingt wenige Menschen Blut spenden, wird die Blutversorgung von Patienten in Krankenhäusern zur Herausforderung. Der DRK-Blutspendedienst bittet daher dringend zur Blutspende. Gelegenheit dazu ist am Mittwoch, 5. Juli, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Dorfzentrum „Jeegels Hoob“ in Hartenrod (Hauptstraße 35). Eine Terminreservierung ist erforderlich. Diese ist möglich auf www.blutspende.de/termine. Informationen rund um das Thema Blutspende erhalten Interessierte online auf www.blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter 0800-1194911.