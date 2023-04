Bottenhorner Sänger wünschen sich Nachwuchs

Ausblick: Für dieses Jahr sind einige Auftritte vorgesehen. Am 30. September findet zum Beispiel ein gemeinsames Konzert mit dem Gesangverein Hartenrod in „Jeegels Hoob“ statt. Zudem gibt es ein internes Sommerfest für alle Mitglieder. Am 9. Dezember wird sich der Gesangverein am Bottenhorner Wintermarkt beteiligen und Kartoffelkreppel und Apfelbrei anbieten.