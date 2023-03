Claus Lixfeld zieht sich zurück

Das Angebot an Clubabenden war coronabedingt eingeschränkt. Der 35. Tretcar-Slalom in Bad Endbach verzeichnete 17 Teilnehmer. Bei der 10. ADAC Reifen-Ritter Rallye Hinterland gingen 68 R70-Teilnehmer und 32 Retro-Teilnehmer an den Start. In diesem Zusammenhang dankte Lixfeld allen Beteiligten für die Unterstützung und Hilfsbereitschaft bei all den Rallye-Hinterland-Veranstaltungen von 1980 bis 2001 sowie von 2012 bis 2022. „Ohne euch wäre das, was wir in dieser Zeit gemeinsam geleistet und durchgestanden haben, nicht möglich gewesen“, betonte er.