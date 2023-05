Der Dorfplatz Hartenrod soll schöner werden

Bürgermeister Schweitzer führte ähnliche Projekte in Wommelshausen und Dernbach ein, die unter Bürgerbeteiligung umgesetzt worden seien und regte an, ein Dorfprojekt daraus zu machen. Im Vorfeld der Ortsbeiratssitzung hatte Ortsvorsteher Debus Bürgermeister Schweitzer auf Löcher in den Ortsstraßen aufmerksam gemacht und dabei ganz besonders den Blickwinkel auf solche unterhalb der Sporthalle am Festplatz gerichtet. Es sei überaus wichtig, diese Gefahrenstellen umgehend im Hinblick auf die am 18. Juni stattfindende Kirmes zu beseitigen.