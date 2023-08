Der SSV Bottenhorn zeigt sich in gutem Licht

Spielausschussobmann Steffen Scheld berichtete über die vergangene Kreisliga A Saison, in der die Mannschaft das rettende Ufer aus eigener Kraft am vorletzten Spieltag erreicht hatte. Zur neuen Saison wird Fabian Staus neuer Spielertrainer und ersetzt damit Julian Weber. „Julian hat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit für den SSV geleistet und wird uns auch in Zukunft als Spieler erhalten bleiben“, bedankte sich Scheld. Jugendleiter Matthias Balzer ging auf die Bedeutung der Jugendarbeit für die nächsten Jahre ein. Der neu ins Leben gerufene „SSV-Familientag“ soll eine ihrer Säulen werden.