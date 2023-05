Der Verschönerungs- und Heimatverein Günterod wächst

Bad Endbach-Günterod.Jens Müller steht weiterhin an der Spitze des Verschönerungs- und Heimatvereins Günterod. In der jüngsten Jahreshauptversammlung wurde er ebenso einstimmig in seinem Amt bestätigt wie sein Stellvertreter Jan Schepp. Die Kasse führt Tanja Kollmann. Max Köhl begleitet das Amt des Schriftführers, und Marvin Schöner fungiert als Abteilungsleiter Pump’n Jump. Da kein Hüttenwart gefunden wurde, übernimmt der Vorstand dessen Aufgaben.