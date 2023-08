Dieser Stollen bei Günterod führt ins Nichts

Zu der Geschichte dieses und anderer Stollen berichtet Alfred Bastian in seinem Buch „Auf Spurensuche in der Geschichte von Günterod“, dass es in der Gemarkung mehrere Stollen gibt, in denen entweder nach Eisenerz, Schwerspat (Baryt), Flussspat oder Kalkstein gegraben wurde. In den Jahren 1977 bis 1982 wurden auch Versuchsbohrungen auf Kupfer und Silber in Günterod durchgeführt. Der Rückgang der Metallpreise seit 1984 habe damals keinen Anreiz zu weiterer Suche gegeben.